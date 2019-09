Ballabriga es queixa del penal contra el San Cristóbal

13.09.2019 | 04:00

El San Cristóbal manté la seva línia ascendent després de l'empat aconseguit al camp del Santfeliuenc, un escenari exigent on els de Ca n'Anglada van mostrar una bona imatge. Encaixar el gol de l'empat quan el seu rival tenia un jugador menys va ser l'aspecte més negatiu. L'acció de l'empat, en tot cas, ha generat molta polèmica, ja que es va produir en un penal molt protestat. "És lamentable que una linier, a dos-cents metres de la jugada, li digui a l'àrbitre que ha de xiular penal. S'ha de ser més seriós", va dir al respecte un indignat Oliver Ballabriga, tècnic del San Cristóbal, al final del matx. "Són ganes de protagonisme." Després de caure en el primer partit, el San Cristóbal ha sumat una victòria i un empat. I va quedar-se a punt de situar-se per davant del Terrassa en la classificació, un fet que no s'ha produït encara en les dues temporades amb els dos equips locals a Tercera Divisió.