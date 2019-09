El Terrassa s'adorm al principi de cada part Molist: "Hem de competir molt millor"

> Tercera Divisió

Josep Cadalso

12.09.2019 | 04:00

Observant realitats i sensacions, que tant de la mà van en les primeres jornades d'un campionat, el balanç pel Terrassa FC no deixa de ser preocupant. La fotografia del moment present situa els egarencs amb quatre punts de nou possibles en tres jornades, un balanç discret però no alarmista tenint en compte que s'ha jugat ja en dos camps de notable dificultat com són els de l'Europa i el del Vilafranca. En el pla més subjectiu de les sensacions, les que ha deixat el Terrassa en els dos darrers ...