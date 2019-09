El Terrassa FC "B", quart al Torneig d'Històrics del Futbol Català femení

Futbol

11.09.2019 | 04:00

El Terrassa FC "B", reforçat amb algunes jugadores de la primera plantilla, va acabar quart al Torneig d'Històrics femení disputat al municipal del Guinardó. El conjunt d'Artur Hernández, que milita a Segona Catalana, va caure per la mínima a les semifinals del dissabte per 2 a 1 en el derbi vallesà davant del CE Sabadell. Diumenge, al partit pel tercer i quart lloc va ser golejat per 12 a 0 davant les amfitriones del Martinenc. A la primera semifinal, les terrassenques van tenir opcions d'entrar a la final. Al minut 11, l'àrbitre va anul·lar per orsai un gol de cap d'Alèxia. Dos minuts més tard, Paula Boza va inaugurar el marcador de xut creuat sobre la sortida de la portera sabadellenca. Salima, que acabaria expulsada, va empatar pel Sabadell quan faltaven sis minuts pel descans. El 2 a 1 va ser obra d'Abril, que va agafar a contrapeu la portera del Terrassa. En el duel pel tercer lloc, les terrassenques no van tenir opcions davant d'un Martinenc que es va imposar per 12 a 0. Les barcelonines van marcar set gols a la primera part i cinc a la segona. El Terrassa "B" no va poder evitar la golejada. A la final, el Júpiter va revalidar el títol en derrotar el Sabadell per 3 gols a 0.