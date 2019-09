El Reus queda exclós de la competició

11.09.2019 | 04:00

El Comitè de Competició de Tercera Divisió va resoldre ahir l'exclusió del Reus Deportiu del campionat de Tercera Divisió. El conjunt reusenc ha sumat dues incompareixences en les dues primeres jornades del campionat de Lliga, raó que ha motivat que hagi quedat fora de la categoria. La seva vacant no serà ocupada per cap equip, donat que la Lliga ja està començada. El grup cinquè de Tercera Divisió, per tant, queda format per 19 equips i baixaran els dos últims. Tant el Castelldefels com el Vilafranca sumaran els tres punts corresponents als duels que els havia d'enfrontar al conjunt reusenc. La resta d'equips també sumaran els tres punts. D'aquesta manera acaba el període establert per dictaminar la continuïtat del Reus a la competició. El club, amb deutes econòmics, va quedar fora de la Segona Divisió a mitjans de la darrera temporada, després va baixar de Segona "B" per impagaments i ara es veu fora de la Tercera Divisió i sense esperança de vida.