Primera derrota d'un Terrassa que no dona amb la tecla

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

11.09.2019 | 14:18

Primera derrota del Terrassa FC a la Lliga aquest dimecres al camp del Vilafranca, on els egarencs han caigut per 2 a 0. Un gol al principi de cada part han marcat un encontre on els de Xevi Molist han estat lluny de mostrar la seva millor cara.

Xevi Molist ha presentat un equip amb tres novetats a l'onze titular en relació al partit de dissabte al camp de l'Europa: Genís, Carlos i Domi. I ha tornat al dibuix amb tres centrals de la primera jornada. L'aposta ha tingut un inici dolent, ja que al minut 5 el Vilafranca s'ha avançat al marcador amb un xut llunyà d'Oribe que ha sorprès Ortega. Aquesta acció ha variat les intencions dels dos equips. El Terrassa s'ha vist obligat a assumir més responsabilitats, però el seu futbol no ha tingut la claredat ni l'efectivitat necessàries. S'ha trobat més amb la pilota a partir del primer quart d'hora, però sense profunditat i amb molts problemes a la construcció.

De fet, l'única acció de cert perill dels egarencs ha estat un xut de Lucas Viña per sobre del travesser. El Vilafranca ha estat més prudent, s'ha organitzat bé en sentit defensiu i ha estat a prop del 2 a 0 en un llançament de falta d'Oribe que ha rebutjat Ortega en una bona intervenció. L'acció polèmica de la primera part s'ha produït al darrer minut, quan l'àrbitre ha perdonat l'expulsió al jugador local Ilescas en una acció mereixedora de la segona targeta groga.

Al primer minut del segon temps, l'ex terrassista Xavi Civil ha protagonitzat una magnifica acció personal i ha fet el 2 a 0. La diferència ha estat definitiva, donat que els egarencs no han generat perill malgrat el seu domini territorial, malgrat els canvis de jugadors i de sistema. Jaume, a nou minuts del final, ha pogut reduir les diferències però un defensa local ha tret una pilota que ja entrava a la porteria. A més, a pocs minuts del final Arranz ha deixat el terreny de joc lesionat.