Martina Cardona es penja la medalla d'or

Waterpolo. Campionat d'Europa juvenil

Redacció

11.09.2019 | 04:00

La waterpolista del CN Terrassa Martina Cardona va penjar-se la medalla d'or en el Campionat d'Europa sub-17 celebrat a la ciutat grega de Volos com a integrant de la selecció espanyola juvenil. El combinat dirigit per Javier Aznar i Bea Espinosa va superar Rússia en la gran final per 12 gols a 11 (4-3, 4-1, 2-3 i 2-4) i va completar així un campionat impecable en vèncer els sis partits disputats.El primer quart de la final va ser força equilibrat. Espanya va ...