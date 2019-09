Juanmi Moreno, vint-i-setè de la categoria 40-44 anys

Triatló. Campionat del Món d'Ironman 70.3

11.09.2019 | 04:00

El triatleta terrassenc Juanmi Moreno, del I Run With Leiva, es va classificar en la vint-i-setena posició en la categoria de 40 a 44 anys del Campionat del Món d'Ironman 70.3 celebrat qa la ciutat francesa de Niça, un esdeveniment que va reunir els millors triatletes professionals. Dissabte hi van prendre part 1.500 dones i diumenge 3.300 homes. És considerat com el triatló de mitja distància amb més nivell dels darrers temps. Moreno es va ...