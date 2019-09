El cadet del CN Terrassa va ser quart a la Be Water My Friend Cup

Waterpolo. Femení

11.09.2019 | 04:00

El cadet femení del CN Terrassa va acabar quart a la setena edició de la Be Water My Friend Cup, una competició internacional de caràcter formatiu celebrada a Lloret. El conjunt dirigit per Jordi Busquets va tancar la primera fase amb dues victòries. Va vèncer per 12 a 9 l'Aquachiara italià i per 12 a 4 el CN Rubí. A més, va perdre per 6 a 8 davant del Mediterrani. En quarta de final, les terrassenques van eliminar el Sant Feliu per 6 a 4, però van caure en semifinals per 14 a 8 amb el Mataró. En el duel pel tercer i quart lloc van tornar a perdre, per 15 a 6 amb el Mladost croat.