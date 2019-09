Albert estarà de baixa entre 6 i 8 mesos

11.09.2019 | 04:00

El davanter del Terrassa FC Albert López, estarà de baixa entre sis i vuit mesos després que ahir es confirmés que pateix un trencament del lligament creuat anterior del genoll esquerre que l'obligarà a passar pel quiròfan. Albert López es va lesionar aquesta pretemporada en el partit que els egarencs van jugar al camp del Vic. Des d'aquell dia estava de baixa, encara que no s'esperava que la lesió fos tant greu. Ahir, en canvi, es van confirmar els pitjors pronòstics. Procedent del Cerdanyola, era un dels reforços que el club havia signat per potenciar l'equip. El dia 11 d'octubre està previst que passi pel quiròfan i a partir d'aquella data iniciarà un període de recuperació d'entre sis i vuit mesos. Els responsables tècnics del club egarenc han manifestat que, inicialment, no està previst realitzar cap fixatge per cobrir aquesta baixa en la primera plantilla. Cal recordar que Xevi Molist disposa de 22 futbolistes en aquests moments després de la lesió d'Albert.