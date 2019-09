"Tenim 16 jugadors nous, cal ser pacients"

10.09.2019 | 04:00

Molta autocrítica al vestidor del Terrassa FC després de l'empat contra l'Europa. Però també crides a la moderació en el discurs per part del tècnic, Xavi Molist. "Sabíem que veníem a un camp molt complicat. Venir i passar per sobre de l'Europa era impossible", va dir. "Hem d'estar tranquils. Tenim 16 jugadors nous i conjuntar-los no és fàcil. Qui es pensava que estaríem a dalt de tot des del primer dia ...