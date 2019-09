El Juan XXIII va saber reaccionar a la represa i va remuntar davant un actiu Rubí "B"

Futbol. Tercera Catalana. Grup VI

10.09.2019 | 04:00

El Juan XXIII va haver de treballar de valent per remuntar un resultat advers de 0 a 2 a la primera meitat. El conjunt que dirigeix el tècnic Juan Sánchez va veure com el Rubí "B" s'avançava al marcador amb dos gols però, a la represa, va saber reaccionar, aconseguint tres gols per certificar la remuntada, que donava la primera victòria a la primera jornada de la Lliga.El partit va començar de forma favorable als interessos dels rubinencs que, al minut 12, es van avançar gràcies a un gol ...