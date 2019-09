Joan Tarrés no s'haurà d'operar després de rebre un fort cop de bola a la cara

Hockey

Jordi Guillem

10.09.2019 | 10:16

L'internacional de l'Atlètic Terrassa Joan Tarrés és baixa per a la concentració de la selecció espanyola, que comença avui dimarts al CAR de Sant Cugat. El davanter terrassenc va rebre un fortíssim cop de bola directe a la cara durant un partit amistós jugat dijous al vespre amb l'Atlètic. La potència de l'impacte ha provocat una lesió al pòmul i al nas. Tarrés pateix un tall al nas i quatre fractures a la zona del pòmul. En no haver-hi desplaçament ossi no s'haurà d'operar. En tres setmanes podria tornar a entrenar amb l'ajuda d'una protecció. Tot indica que estarà a punt per disputar els dos partits del Preolímpic davant França, els dies 25 i 26 d'octubre a València.