Un gol de Yago dóna el primer triomf a un Can Trias que va saber jugar les seves cartes

Futbol. Segona Catalana. Grup IV

10.09.2019 | 04:00

El Can Trias no podia iniciar de millor manera la Lliga d'enguany. Els de Sergio López es van imposar per 0 a 1 al camp del Sallent fent un partit molt seriós i jugant al que més els hi convenia davant un rival que no va poder tenir continuïtat per culpa del joc dels visitants. Un gol del debutant Yago, poc abans del descans, va valer pels de Viladecavalls en la seva estrena de la temporada oficial.El partit va començar amb un Sallent molt imprecís i sense fer por al Can Trias, que dominaven i ...