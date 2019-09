El Terrassa FC vol signar el millor començament

Futbo. Tercera Divisió

Josep Cadalso

07.09.2019 | 04:00

Després de l'esperançador inici de Lliga protagonitzat pel Terrassa diumenge passat, l'equip dirigit per Xevi Molist juga aquesta tarda (18.30 hores) al camp de l'Europa, un equip que a la primera jornada va caure per 1 a 0 a Vilafranca. Els barcelonins, en tot cas, són un dels equips que aspiren a lluitar per una de les places que condueixen a la promoció. El tècnic egarenc tornarà a comptar amb les baixes dels lesionats Joel Cañaveras, que afronta ja la recta final de la seva lesió muscular, ...