Seria el tercer Mundial femení que es fa a casa

Per bé que Espanya ha acollit només una de les catorze edicions de la Copa del Món masculina, la que es va celebrar a Barcelona l'any 1971 (on Pakistan va guanyar Espanya a la final), pel que fa a la categoria femenina, la de Terrassa 2022 seria la tercera edició d'un Mundial que se celebra en territori espanyol. Les dues edicions anteriors van tenir lloc a Madrid. La primera va ser l'any 1978, on Holanda es va proclamar campiona en vèncer Alemanya. El darrer precedent es va produir l'any 2006 ...