Sarai Gascón debuta dilluns en el Mundial de Londres

Natació adaptada

07.09.2019 | 04:00

La nedadora terrassenca Sarai Gascón, participa des de dilluns i fins al dia 15 en el Mundial de natació adaptada que es disputarà a Londres. Gascón participarà en quatre proves a la categoria S9: dilluns debutarà als 100 metres lliure, el dia 11 ho farà als 100 papallona; el 14 competirà als 200 estils i el 15 als 50 lliure. Aquest Mundial, a més, posa en joc 148 places masculines i 130 femenines per als Jocs Paralímpics de Tòquio de l'any vinent. Els dos primers de cada prova donaran una plaça al seu país. L'egarenca considera que aquest Mundial serà molt exigent. "El nivell de les rivals cada vegada és més alt. I també hi ha polèmica amb les categories en funció de la discapacitat, ja que s'han canviat els criteris i nedadores que abans competien en una categoria amb menys discapacitat (S10), ara competeixen a la meva", explica. Gascón afegeix que el seu nivell d'entrenaments aquest any ha estat molt bo. "Ara espero que es pugui reflectir al Mundial fent les meves millors marques", diu. "Si estic en les meves millors marques, podré optar a medalles." En el seu pla de preparació ha fet dues concentracions en altura a Font Romeu i a Sierra Nevada. "Darrerament em costa trobar la motivació que tenia abans. Després dels Jocs de Rio estava esgotada físicament i psicològicament. Em vaig proposar marcar-me objectius any a any, però la il·lusió no era la mateixa. Gràcies al suport de la meva família i del meu entrenador, Miguel Vázquez, he pogut seguir un altre cicle paralímpic. A partir del mes de febrer el meu objectiu serà la classificació per als meus quarts Jocs. Després de Rio veia gairebé impossible arribar, però ara és el meu gran objectiu."