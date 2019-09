Remuntada d'un San Cristóbal brillant

Futbol. Tercera Divisió

Sergi Estapé

07.09.2019 | 22:34

Meritòria victòria del San Cristóbal aquest dissabte davant el Sants per 2 gols a 1. Els locals han remuntat un marcador advers en la segona part, oferint una imatge prometedora de cara al futur. Els de Can n'Anglada jugaran dimecres al camp del Santfeliuenc.

Els locals han dominat el partit en tot moment. A la primera part ja han merescut posar-se per davant en el marcador. Després d'un parell d'oportunitats a càrrec de Xavi Murcia i Eric Zárate, Ruy Gama ha estavellat una rematada al travesser. Però quan estava a punt de finalitzar el primer temps, Josele ha sorprès la defensa egarenca i ha posat el Sants per davant al marcador.

A la segona meitat els d'Oliver Ballabriga han intensificat el seu domini amb un joc molt complet. Al minut 57 s'ha produït l'empat a un gol, gràcies a una rematada de cap de Mario Cantí en un llançament de córner. La remuntada s'ha completat al minut 71 amb el 2 a 1 que ha fet Zárate després d'una bona acció combinada amb Júnior.