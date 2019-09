La permanència és l'objectiu

La plantilla del Jabac presenta catorze cares noves per afrontar el seu retorn a la màxima categoria del futbol juvenil.

La plantilla del Jabac presenta catorze cares noves per afrontar el seu retorn a la màxima categoria del futbol juvenil. Alberto Tallón

Futbol. Divisió d'Honor juvenil

Jordi Guillem

07.09.2019 | 04:00

Després d'haver passat les quatre darreres temporades a la Lliga Nacional juvenil, el Jabac va aconseguir en el passat exercici ascendir a la màxima categoria del futbol juvenil espanyol. Els nois que prepara per tercera temporada consecutiva Edu Mota s'estrenaran demà a les sis de la tarda al municipal de Can Jofresa rebent precisament el campió d'aquest grup tercer, el Real Zaragoza. Després d'una intensa pretemporada, enfrontar-se amb un rival de tanta ...