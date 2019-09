A pels tres primers punts

Futbol. Tercera Divisió

07.09.2019 | 04:00

Mantenir la fortalesa mostrada al camp de Ca n'Anglada la temporada anterior és un dels objectius que s'ha marcat el San Cristóbal per optar novament a la permanència. Després de caure per 1 a 0 a Cerdanyola en el debut a la Lliga, els parroquials saben que han de posar les bases de la seva fortalesa com a locals guanyant aquesta tarda (19.45 hores) al Sants. Oliver Ballabriga, tècnic local, comptarà amb les baixes del defensa Cristian, lesionat ...