Futbol. Tercera Catalana

Jordi Guillem

07.09.2019 | 04:00

Per bé que a Segona Catalana només hi ha un equip local, a Tercera en trobem fins a nou, repartits entre els grups sisè (Matadepera "A", Can Parellada, Juan XXIII i San Lorenzo "A") i setè (Sant Pere Nord, Viladecavalls, CN Terrassa, San Lorenzo "B" i Matadepera "B"). Assolir la permanència és l'objectiu de la majoria de conjunts locals per a la temporada de Lliga que comença avui, però n'hi ha tres ...