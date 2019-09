Millor resultat que joc del Terrassa al camp de l'Europa

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

07.09.2019 | 22:02

El Terrassa FC ha empatat a dos gols aquest dissabte al camp de l'Europa, després d'un partit irregular dels egarencs que han estat superats pel seu rival en moltes fases de l'encontre. Malgrat això, el Terrassa guanyava a tretze minuts del final i no ha sabut lligar la victòria contra un adversari més intens. Els de Xevi Molist, organitzats en un 4-2-3-1 en aquest partit, sumen quatre punts en dues jornades i dimecres buscaran mantenir la seva condició d'invictes al camp del Vilafranca.

El Terrassa ha mostrat deficiències defensives i problemes amb la sortida de pilota des del principi del partit. En una d'aquestes errades defensives ha arribat el primer gol al minut 9, després d'una acció de Sergi Pastells, que ha fet la passada de gol a Gabi. Nou minuts més tard, Coro ha anotat el gol de l'empat en una espectacular rematada que ha superat el porter local, Marc Priego.

L'empat no ha tranquil·litzat els terrassistes, que han seguit sense trobar el seu lloc al camp. Gabi ha fet una rematada al pal i Joel ha tingut una nova ocasió de gol. Per part del Terrassa, la millor oportunitat ha estat en peus de Jaume, qui ha llençat la pilota per sobre del travesser en una posició immillorable.

A la segona part el partit ha seguit més en mans de l'Europa que del Terrassa. Pelegrin ha evitat el segon gol local en treure una pilota a la mateixa línia de gol. Però en el pitjor moment del Terrassa, Arranz ha resol una acció individual per anotar l'1 a 2. Als egarencs els ha mancat veterania en aquest moment per amarrar el resultat. I tres minuts després, Alfons Serra ha fet l'empat en una nova indecisió defensiva. A sis minuts del final, Ortega ha evitat el 3 a 2 en una gran intervenció.