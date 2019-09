La forta aposta econòmica de l'Índia obliga a canviar de plans

07.09.2019 | 04:00

La reunió celebrada ahir al despatx de l'alcalde Jordi Ballart va començar amb sorpresa. Just a l'inici d'aquesta, el president de la Federació Espanyola de Hockey, Santi Deó, va llençar la bomba. Si bé la reunió era per tancar l'acord de presentar la candidatura de Terrassa pel Mundial masculí del 2022, Deó va explicar que hi havia canvi de plans. Va dir que l'Índia (que curiosament ja va organitzar el darrer Mundial a la ciutat de Bhubaneswar) havia presentat una candidatura amb una potent càrrega econòmica. La decisió va portar a un ràpid canvi de perspectiva per a tots els assistents. La Federació i els representants del hockey català i terrassenc que van prendre part a la trobada van entendre que era molt més pràctic optar al Mundial femení. Tothom ho va veure amb bons ulls i el projecte tira endavant amb gran consens.