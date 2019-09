La Cursa de Muntanya de Rellinars obre el període d'inscripció

Atletisme

07.09.2019 | 04:00

El dia 20 d'octubre es celebrarà la setena edició de la Cursa de Muntanya de Rellinars. Des d'aquest passat diumenge ja estan obertes les inscripcions a través de la pàgina web www.cursarellinars.cat. La cursa de Rellinars transcorre per camins i corriols privilegiats de la Serra de l'Obac, dins del terme municipal de Rellinars. En les sis edicions anteriors, hi han participat una mitjana de 250 corredors, que és la xifra òptima per tal de garantir una bona organització i una nul·la empremta al territori. Aquesta cursa es pot realitzar en dues modalitats; una distància llarga de 21,75 quilòmetres i l'altra més curta d' 11. Com a principal novetat, aquest any s'ha reduït el tram d'asfalt, incrementant els camins i corriols, i també s'ha variat el tram d'arribada. La cursa de Rellinars es caracteritza per ser de caràcter familiar i local, i permet als corredors descobrir racons amagats del terme. L'organització de la cursa s'impulsa des de l'entitat Amics de Rellinars, amb el suport de l'Ajuntament de la població i ADF local, i compta també amb un nombrós equip de voluntaris locals. Una part de la inscripció es destina, com cada any, a projectes solidaris. En aquesta oportunitat es destinarà a projectes de l'Associació Muasolidaris.