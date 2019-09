"Caldrà estar a l'altura de l'exigència de la categoria"

Edu Mota, entrenador del juvenil del Jabac

07.09.2019 | 04:00

Amb quines aspiracions inicia la seva tercera temporada?Hem de tenir tots molt clar que el nostre principal objectiu és salvar-nos tan aviat com puguem. Hem de ser realistes i ara per ara no podem pensar en cap altra cosa.Està satisfet amb la plantilla de jugadors de què disposa?Sí. El club disposa d'una pedrera molt gran i de molta qualitat. Són nanos que, a més, senten els colors del Jabac. D'altra banda, ens hem reforçat amb futbolistes que ...