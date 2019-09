Amb el repte d'estar a dalt

Futbol. Segona Catalana

Sergi Estapé

07.09.2019 | 04:00

Demà, a partir de les cinc de la tarda, el Can Trias inicia la Lliga 2019-2020 en un partit que se celebrarà al camp del Sallent. El conjunt de Viladecavalls, quart classificat a la passada campanya, té com a novetat el canvi de grup no desitjat per part de l'entitat, i determinat per part de la Federació Catalana de Futbol. Enguany, el Can Trias estarà encabit al IV i no al III com l'any anterior. Sis cares noves han arribat a una plantilla que manté el gruix de l'equip que va assolir ...