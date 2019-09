Terrassa renuncia al Mundial masculí de 2022 però optarà al femení

Hockey

Jordi Guillem

06.09.2019 | 14:42

La ciutat de Terrassa ha renunciat a la seva candidatura davant la FIH (Federació Internacional de Hockey) per organitzar la Copa del Món masculina de l'any 2022 però presentarà la seva candidatura pel Mundial femení. En una reunió celebrada aquest migdia a l'Ajuntament de Terrassa, l'alcalde Jordi Ballart ha pres aquesta decisió juntament amb el president de la Federació Espanyola de Hockey, Santi Deó i el secretari general de l'Esport de la Generalitat, Gerard Figueras. També hi han assistit el president de l'Àrea d'Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona, Alfredo Vega i el president de la Federació Catalana, Xavi Adell, així com el regidor d'Esports Miguel Ángel Moreno.

Deó ha exposat que era millor optar a la celebració del Mundial femení, ja que pel masculí s'ha enfortit en les darreres setmanes la candidatura de l'Índia, que ha posat molts diners sobre la taula. Alemanya i Bèlgica seran les principals contrincants de Terrassa com a seu del Mundial del 2022. La FIH prendrà la decisió final a principis de novembre i Terrassa té moltes opcions de resultar escollida.

La reunió ha servit també perquè les tres administracions (Ajuntament, Diputació i Generalitat) tanquessin el seu compromís d'aportar 1.300.000 euros cadascuna, tal i com estava previst, per portar a terme el projecte. L'alcalde Jordi Ballart s'ha mostrat satisfet amb el compromís tot i el canvi del torneig masculí pel femení. Cal recordar que Espanya va obtenir la medalla de bronze a la passada Copa del Món celebrada l'any passat a Londres. A més, al recent Europeu d'Anvers va repetir bronze. D'aquí a tres anys, l'Estadi Olímpic podria reviure una gran competició de hockey, com la dels Jocs Olímpics de Barcelona'92, on Espanya es va penjar la medalla d'or.