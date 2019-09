Martina Cardona es classifica per a les semifinals de l'Europeu juvenil

Waterpolo

06.09.2019 | 04:00

La selecció espanyola juvenil femenina s'ha classificat per a les semifinals del Campionat d'Europa que es disputa a Volos (Grècia), després de derrotar ahir per 18 a 6 Sèrbia en el partit de quarts de final del torneig. La jugadora del CN Terrassa Marta Cardona, forma part d'aquesta selecció. Ahir va anotar un gol en el partit. Un parcial de 10 a 2 al descans ha donat Espanya una diferència que ha estat definitiva, confirmant la seva superioritat. Espanya tindrà com a rival Holanda en les semifinals del campionat. El partit està previst dissabte a dos quarts de set de la tarda. Holanda va guanyar per 10 a 5 Eslovàquia als quarts de final del campionat.