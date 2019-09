Marcel Pallarès, guanyador del Trofeu Quirze Martí de cadets

Ciclisme

06.09.2019 | 04:00

Marcel Pallarès, del Tot Net Terrassa CC, es va proclamar guanyador del Trofeu Quirze Martí de categoria cadet, puntuable per a la Copa Catalana de ciclisme de la categoria. La cursa es va disputar a Barcelona sobre una distància de 35,6 quilòmetres. Pallarès va arribar en la primera posició amb una diferència de tres segons en relació a Joan Pazos, de l'Autocars Sagalès, segon classificat. L'equip egarenc va fer un segon podi gràcies a la tercera plaça d'Axier Casado que va arribar a quatre segons del guanyador de la prova. Dos representants més del Tot Net Terrassa CC van finalitzar entre els deu millors d'aquesta competició. Oriol Alcaraz va finalitzar en la cinquena posició, mentre que Joel Díaz va ser setè. Oriol Alcaraz, a més, va ser el guanyador en la categoria de cadets de primer any. Pel que fa a la categoria femenina, la ciclista del club egarenc Núria Tadeo es va fer amb la tercera plaça. I per equips, el Tot Net Terrassa Ciclisme Club va ser el guanyador.