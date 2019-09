Espanya debuta a la Pro League el 24 de gener davant Alemanya

06.09.2019 | 04:00

Per segona temporada consecutiva, la selecció espanyola masculina disputarà la FIH Pro League juntament amb altres vuit seleccions de primer nivell. La competició arrencarà al gener i acabarà al juny amb la disputa de la "final four". La principal novetat d'aquesta edició és la presència de l'Índia, que va caure del cartell de participants de la passada edició a última hora. Seran, per tant, nou, les seleccions participants. La segona novetat és que, per abaratir despeses, es jugaran dos partits seguits al mateix escenari. Espanya rebrà a casa Alemanya, Holanda, Austràlia i l'Índia i jugarà fora de casa amb Argentina, Nova Zelanda, Bèlgica i Gran Bretanya. D'aquesta manera haurà d'afrontar només quatre desplaçaments. Espanya debutarà els dies 24 i 25 de gener a casa davant d'Alemanya. Els de Fred Soyez rebran el 31 de gener i l'1 de febrer a Holanda.Al febrer jugaran a Argentina i Nova Zelanda. El 14 i el 15 de març rebran Austràlia. Dos mesos després viatjaran a Bèlgica i Gran Bretanya i acabaran rebent els indis.