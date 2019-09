"Arribar als 306 partits amb la selecció és un gran privilegi"

Sergi Enrique, internacional de la selecció de hockey

Jordi Guillem

06.09.2019 | 04:00

Amb 306 partits internacionals, el defensor terrassenc s'ha convertit en el jugador de hockey espanyol que més cops ha vestit la samarreta de la selecció espanyola de hockey en tota la història. Ha superat les 304 "caps" de Pol Amat. El jugador de l'Atlètic, un fix per Soyez, no té previst retirar-se.Vostè ha superat les 304 internacionalitats d'un mite com Pol Amat i és, amb 306, el jugador que més vegades ha defensat la samarreta de la selecció espanyola absoluta. Què sent?La veritat és que ...