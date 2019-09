El San Cristóbal, pendent de l'estat físic del defensa Cristian

Futbol. Tercera Divisió

05.09.2019 | 04:00

El defensa central del San Cristóbal Cristian, podria ser baixa per espai de dues o tres setmanes si es confirmen les primeres estimacions de la lesió al genoll que va patir diumenge al camp del Cerdanyola. Cristian no va poder acabar el partit en sentir molèsties després d'una acció del partit. S'està a l'espera dels resultats d'una ressonància magnètica que determini l'abast de la lesió. Inicialment se l'ha apreciat un esquinç al lligament. Cristian és el capità del conjunt parroquial i una peça molt important en l'esquema d'Oliver Ballabriga. En tot cas, sembla que la seva baixa no serà de llarg termini, encara que sembla segur que es perdrà els dos pròxims partits, amb el Sants i amb el Santfeliuenc.