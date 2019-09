Martina Cardona juga avui els quarts de final de l'Europeu juvenil

Waterpolo

05.09.2019 | 04:00

La waterpolista del CN Terrassa Martina Cardona disputarà avui els quarts de final del Campionat d'Europa Sub'17 que s'està celebrant a Volos (Grècia) amb la selecció espanyola juvenil. El combinat dirigit per Javier Aznar es jugarà contra Sèrbia l'accés a les semifinals. Espanya ha tancat la primera fase com a líder del grup "D" després de vèncer amb solvència els tres primers partits, cosa que li ha proporcionat el passi directe a quarts de final. Va debutar amb una victòria contra Eslovàquia per 18 a 6, amb un gol Cardona, després va batre Rússia per 15 a 8 i finalment va superar Turquia per 23 a 5, amb dos gols de Cardona.