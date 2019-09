Un estiu amb bons resultats

05.09.2019 | 04:00

El hockey espanyol ha viscut un estiu molt profitós pel que fa a resultats de les seves seleccions. A més dels dos podis europeus dels equips absoluts, les seleccions formatives també han estat a un bon nivell, obrint unes expectatives optimistes de cara al futur. En aquest sentit, cal destacar el títol europeu de la selecció femenina sub-21 que per primera vegada a la història es va penjar la medalla d'or en aquesta competició. El conjunt masculí es va quedar a un pas del podi en acabar a la quarta posició. Un altre títol el va aconseguir la selecció masculina sub-16 en el Torneig VI Nacions que agrupa les millors seleccions del continent. Era el segon títol consecutiu en aquesta categoria. El combinat sub-18, per la seva part, es va penjar la medalla de bronze. Els equips femenins, tant el sub-16 com el sub-18, van ser quarts.