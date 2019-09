La Cursa de les Ciutats obre una campanya de sortejos a les xarxes socials

Atletisme

04.09.2019 | 04:00

La Cursa de les Ciutats contra el Càncer de Pàncrees vol batre el rècord de participació de l'any passat amb un objectiu de 2.000 participants. Aquesta prova solidària, que tindrà lloc el 27 d'octubre i organitzada per la terrassenca Chelo Fernández, dona tota la recaptació de les inscripcions i donatius a beques d'investigació contra aquest càncer. A hores d'ara ja hi ha més de 300 inscrits. Per animar i agrair la participació es llença una campanya de sortejos que, des d'aquesta setmana fins que arribi la cursa, es realitzaran cada dijous en directe a les xarxes socials amb diferents premis. Hi haurà, entre d'altres, menús de diferents restaurants, vals de bellesa, lots de productes i targetes-regal de material esportiu. El sorteig es podrà seguir per @cursaciutats a Facebook, Instagram i Twitter.