Futbol. 2ª Catalana

04.09.2019 | 04:00

El Can Trias va tancar la pretemporada sumant dues victòries en sengles partits amistosos. Dissabte es va imposar a casa per un contundent marcador de 7 gols a 1 a la Pirinaica de Manresa, mentre que diumenge va rebre el Valldoreix, a qui va derrotar per 1 a 0 amb un solitari gol d'Asa després d'una gran acció personal. Diumenge a les cinc de la tarda, els homes de Sergio López debutaran a la Lliga al camp del Sallent.