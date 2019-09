Per començar, una derrota immerescuda

Fútbol. Tercera Divisió

Sergi Estapé

03.09.2019 | 04:00

Repetia rival el San Cristóbal en l'estrena de la Lliga però, a diferència de la temporada passada (un partit que va finalitzar amb empat a un), en aquest cas, els parroquials no van poder sucar ni un punt de la seva visita a un Cerdanyola que en va tenir prou amb un gol per guanyar. No es pot considerar un resultat just, després del que es va poder veure al Municipal Les Fontetes però els d'Oliver Ballabriga no van poder aprofitar les seves arribades i, ...