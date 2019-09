Molist: "Només hem guanyat tres punts"

03.09.2019 | 04:00

Globalment, Xevi Molist va sortir satisfet del seu primer partit de Lliga com a entrenador a la banqueta del Terrassa. "Ens ha costat una mica a l'inici, però després hem fet un bon partit. Hem tingut diferents opcions per marcar. L'equip ha lluitat fins al minut 90. Encara no hem fet res. Són només tres punts". I va afegir: "M'agrada que l'equip hagi arribat molt a l'àrea. Ens falten coses per ajustar, però hem estat bé. ...