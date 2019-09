"Hem jugat per, com a mínim, no perdre"

03.09.2019 | 04:00

Oliver Ballabriga, tècnic del conjunt egarenc, es va mostrar descontent amb el resultat final, ja que va considerar que el seu equip va merèixer, com a poc, l'empat. "Hem competit bé i crec que hem fet un partit, com a mínim, per no perdre. Per ocasions crec que ens hem merescut guanyar", va assegurar. L'entrenador del San Cristóbal, a més, va lamentar la jugada que va donar peu al gol local i va dir que "al joc aeri ells són ...