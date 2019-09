El CN Terrassa jugarà la segona fase a casa

El suport de l'afició local serà vital per obtenir la classificació per a la tercera fase.

El suport de l'afició local serà vital per obtenir la classificació per a la tercera fase. Alberto Tallón

Waterpolo. Champions League

Redacció

03.09.2019 | 04:00

Les instal·lacions del CN Terrassa seran la seu del grup "E" de la segona fase de la Champions League de waterpolo, que se celebrarà del 13 al 15 de setembre. El sorteig d'aquesta ronda es va fer ahir a Volos (Grècia), ciutat on s'està disputant el Campionat d'Europa juvenil femení. El club egarenc serà l'amfitrió d'aquest grup, on el conjunt que dirigeix Dídac Cobacho tindrà com a rivals l'Estrasburg francès, el ...