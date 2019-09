El Terrassa debuta guanyant 3 a 1 el Banyoles

Futbol. Tercera Divisió

01.09.2019 | 21:58

En el primer partit de Lliga, el Terrassa FC s'ha imposat aquest diumenge al Camp Olímpic al Banyoles per un contundent marcador de 3 a 1. A banda de la importància de començar sumant els tres primers punts, els de Xevi Molist van oferir una bona imatge davant la seva afició. El Terrassa va dominar el partit en tot moment davant dels del Pla de l'Estany, que van marcar en una de les seves escasses aproximacions. Als quinze minuts, el balear Jaume Pascual va obrir el marcador en culminar perfectament un llarg contracop. A nou minuts pel descans, Eric Gispert va empatar en aprofitar un refús d'Ortega després d'un desajustament defensiu dels locals.

Després d'arribar al descans amb empat a un, el Terrassa va sortir al segon temps a aprofitar les ocasions que havia perdonat al primer. En va tenir prou amb dues jugades d'estratègia, dos córners. Al minut 66, Sergi Arranz va rematar de cap el 2 a 1. Deu minuts després, el central Genís va resoldre una pilota morta dins l'àrea petita per establir el 3 a 1 definitiu.

Tot i l'avantatge, l'equip va seguir apretant per mirar d'aconseguir un resultat més ampli. Dissabte al Nou Sardenya espera l'Europa, un rival molt més exigent.