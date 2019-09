El San Cristóbal falla un penal i cau 1 a 0 a Cerdanyola

Futbol. Tercera Divisió

Sergi Estapé

01.09.2019 | 22:17

Si l'any passat el San Cristóbal va debutar a la Lliga empatant a un a Cerdanyola, aquest diumenge ha perdut per 1 a 0 en un partit que hagués pogut acabar ben bé en empat. El primer temps ha estat fluix al municipal de Fontetes, amb escasses ocasions. Al minut 28, el capità parroquial Cristian s'ha hagut de retirar lesionat al genoll. Òscar Oliver ha entrat en el seu lloc.

Les hostilitats han arrencat al segon temps. Als tres minuts, Manso ha posat per davant els de Toni Carrillo. Poc després, el local Cano ha tingut una doble rematada al pal. La millor ocasió pel San Cristóbal ha arribat al minut 60, quan Joel ha errat un penal comès pel mateix Manso. Els d'Oliver Ballabriga ho han intentat, però l'empat no ha arribat. Ruy Gama ha tingut el gol a les seves botes, però l'1 a 0 ha acabat essent definitiu

El central del Cerdanyola, Alberto García, ex del Terrassa, ha rebut un fort cop al cap i ha perdut el coneixement.