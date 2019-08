Sis terrassencs a les banquetes

Ramon Rius, al mig, ha deixat L'Egara per esdevenir el primer entrenador del CD Terrassa.

Ramon Rius, al mig, ha deixat L'Egara per esdevenir el primer entrenador del CD Terrassa. NEBRIDI ARÓZTEGUI

Hockey

> Divisió d'Honor

Jordi Guillem

31.08.2019 | 04:00

Per primera vegada després de molts anys, els sis equips terrassencs de la Divisió d'Honor (tres masculins i tres femenins) estaran dirigits per sis tècnics terrassencs. Tant l'Atlètic com el Club Egara i el CD Terrassa han mogut les seves banquetes. Només el tècnic de l'equip masculí de l'Atlètic, Xero Gasol, i el del CD Terrassa femení, Litus Ullés, continuen en el càrrec. Els altres quatre són nus en relació a la temporada passada. Tots sis, però, tenen un denominador comú: han nascut i ...