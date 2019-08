Molist: "Guanyem o perdem, els socis sortiran del camp satisfets"

Xevi Molist afronta el seu primer any a la banqueta del Terrassa FC.

31.08.2019 | 04:00

Com encara aquesta primera temporada a la banqueta d'un Terrassa que coneix a la perfecció?Amb moltes ganes. Tenim molt clar que el nostre objectiu és l'ascens. És el que vol la gent i el club, però també el vestidor. Però no podem pensar a pujar a la primera jornada. Ara per ara només em preocupa el Banyoles. Si fem les coses bé segur que ho aconseguirem. Hem d'anar creixent partit a partit.Sap que l'afició del Terrassa és molt exigent.De fet, totes ho són. El soci vol que el seu equip jugui ...