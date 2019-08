Les seleccions sabran el dia 9 el seus rivals

Jordi Guillem

31.08.2019 | 04:00

Les seleccions espanyoles masculina i femenina van pujar al podi a l'Europeu d'Anvers, però no s'han classificat pels Jocs Olímpics de Tòquio, que es disputaran entre els dies 25 de juliol i 7 d'agost de l'any 2020. Hi participaran dotze seleccions masculines i dotze femenines. Gràcies als bons resultats, les seleccions espanyoles milloraran els seus rànquings actuals.Aquesta circumstància els beneficia, ja que tindran un rival més assequible en un Preolímpic en què jugaran com a locals al ...