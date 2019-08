Estrena del nou Terrassa FC

Jordi Guillem

31.08.2019 | 04:00

Demà comença la desena temporada del Terrassa FC a Tercera, una Lliga que pot tenir només dinou equips si finalment el Reus no pot afrontar el seu deute i acaba sent exclòs. Cada any, i especialment aquest, la plantilla es renova per aconseguir un ascens que no acaba d'arribar mai. Una vegada més, el club inicia la temporada amb la intenció d'assolir l'ascens a la categoria de bronze. L'exdavanter gironí del Terrassa Xevi Molist ha estat l'escollit per substituir el seu excompany Cristian ...