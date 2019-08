La Federació permet finalment competir el Reus Deportiu

Futbol. Tercera Divisió

29.08.2019 | 12:42

Quan manquen tres dies per iniciar la Lliga de Tercera Divisió s'ha resolt finalment la incògnita de si el Reus Deportiu podria competir a la Tercera Divisió a causa dels seus problemes econòmics que han derivat en un concurs de creditors. Aquest dijous, la Federació Catalana de Futbol ho ha confirmat, de manera que no caldrà modificar el calendari. Els reusencs debutaran, tal com estava previst, diumenge a dos quarts de set de la tarda al camp del Castelldefels. El Reus "B", per la seva part, jugarà també a Primera Catalana. Dimecres, la Federació va requerir al Reus un terreny de joc per competir a les dues categories i finalment, l'administració concursal va presentar un certificat de l'Ajuntament segons els cedeix l'Estadi Municipal per jugar a Tercera Divisió i el camp municipal Mas Iglesias per jugar a Primera Catalana. El San Cristóbal rebrà el Reus a la sisena jornada, mentre que el Terrassa ho farà a la dotzena jornada de Lliga a l'Olímpic.

La Federació Catalana, per tant, considera complimentat el requeriment i no posarà cap impediment per tal que el Reus pugui competir, sense perjudici que persisteix el bloqueig per tramitar llicències imposat per la Comissió Mixta de la Real Federación Española de Fútbol, pels impagaments reconeguts als futbolistes.