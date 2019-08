El Can Trias guanya a Montcada i perd a Mollet

29.08.2019 | 04:00

El Can Trias, l'únic conjunt local que milita a Segona Catalana, ha iniciat ja els seus amistosos de pretemporada. El passat dissabte va imposar-se per 2 gols a 3 a Montcada i Reixac davant del Santa Maria de Montcada, mentre que el diumenge va caure per 3 a 2 al camp del Mollet. A Montcada, els homes que entrena Sergio López van encaixar un gol al cap de sis minuts, però van empatar al 33 per mitjà de Javi Pérez. Al minut 43, Jordi Pérez va establir l'1 a 2 amb què es va arribar al descans. ...