Històrica medalla de plata per a la selecció

Jordi Guillem

27.08.2019 | 04:00

La selecció espanyola masculina es va haver de conformar amb la medalla de plata a l'Europeu que va acabar diumenge a la ciutat belga d'Anvers. Mai no és agradable acabar amb una derrota, però el temps donarà a aquesta medalla de plata tot el valor que té. Després d'eliminar amb enorme brillantor els holandesos en semifinals, en el que va ser el millor partit dels de Fred Soyez en tot el torneig, tothom tenia la il·lusió d'intentar lluitar per l'or i classificar-se directament per als Jocs ...