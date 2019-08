27.08.2019 | 04:00

La migcampista terrassenca de la selecció espanyola Gigi Oliva ha estat escollida com a millor jugadora de l'Europeu que va acabar diumenge a la ciutat belga d'Anvers. El seu joc al mig del camp ha estat fonamental per l'èxit de la selecció. El seu no ha estat l'únic premi individual per a les espanyoles, que han reeditat en aquest Europeu el bronze del passat Mundial de Londres. Mari Ángeles Ruiz també ha estat triada com la millor portera del torneig.