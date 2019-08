El Terrassa FC tanca la pretemporada perdent 0-1 a l'Olímpic davant la FE Grama

Futbol. Tercera Divisió

25.08.2019 | 22:10

S'han acabat els assajos i el Terrassa FC començarà ja la propera setmana a preparar el seu debut a la Lliga, el diumenge 1 de setembre a les set de la tarda al Camp Olímpic. A l'amistós d'aquest diumenge al vespre davant la FE Grama, de Primera Catalana, els de Xevi Molist han perdut per 0 a 1 en encaixar un gol de penal al minut 60. El davanter centre Sergi Arranz ha pogut marcar diversos gols, però els de Santa Coloma han sabut deixar la seva porteria a zero. Arranz ha tingut la seva primera ocasió als cinc minuts i als 24 li han anulat un gol per orsai. A cinc minuts del final, un gran xut llunyà d'Àlex Fernández ha acabat a les mans del porter visitant. Jaume Pascual tampoc ha pogut obrir el marcador a l'últim sospir del primer temps. Al descans, Domi ha entrat en el lloc de Yayá. Al minut 57, Sergi Arranz ha tornat a gaudir d'una gran ocasió, però dos minuts després ha arribat el penal que ha significat el 0 a 1 definitiu. El lateral Lucas Viña ha pogut empatar un minut després. Als darrers minuts, l'allau de canvis ha deslluit el matx.